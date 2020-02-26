Лучшая вокалистка в истории группы "Браво" появилась на публике после долгого молчания

Жанна Агузарова, которая не так часто радует поклонников своими публичными появлениями, снялась в шоу Максима Галкина. Артистка пришла в гости к мужу Аллы Пугачевой в кружевном топе и пиджаке, а шею певицы украшали серебристый платок, чокер с шипами и различные цепи. Волосы артистка уложила по-молодежному: накрутила милые маленькие рожки и украсила виски золотой фольгой.

Происходящее в программе так понравилось Агузаровой, что она решилась станцевать - выставила вперед ногу и потряслась.

Посмотревшие передачу зрители отметили не только прекрасный

Лицо звезды советской эстрады сравнили с маской, по мнению комментаторов в "Инстаграм", где Галкин опубликовал анонс выпуска, из-за пластических операций Агузарова не может контролировать мышцы лица. Некоторые пользователи и вовсе усомнились в том, что на видео действительно певица: звезда редко выступает и практически не участвует ни в каких проектах.

"Не узнать прямо", "Древнее зло пробудилось", "Как была больная на голову, так еще хуже заболела", "Максим, дайте официальный ответ, что это реально Жанна", "Мумия возвращается", "Я думала, это Варнава под гримом", "Стала еще страшнее!", "Вот что бывает, когда человек теряет контроль над собой и перегибает с пластикой", - написали Галкину в комментариях.

Однако многие подписчики были рады снова видеть Агузарову. Поклонники певицы восхитились ее талантом и эпатажным поведением: "Жанна – звезда на все времена", "Агузарова в своем репертуаре", "Жанна крутая", "Да она в отличной форме, без очков – красавица".

Ранее Агузарова разделась перед камерой после победы российских футболистов.