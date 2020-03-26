К вечеру любимца публики планируют перевести в обычную палату

Звезда отечественной эстрады Лев Лещенко идет на поправку. Если положительная динамика сохранится до вечера, исполнителя хита "Соловьиная роща" переведут обратно в обычную палату.

Сам народный артист уверяет, что уже чувствует себя бодро, сообщает телеграм-канал "LifeShot".

Напомним, что об ухудшении состояния артиста стало известно 25 марта. Самый роскошный певец советской эстрады вместе с супругой обратился за помощью к врачам больницы в Коммунарке, так как решил, что заболел коронавирусом.

Позже в СМИ появилась информация, что Лев Валерьянович заработал двустороннее воспаление легких. Информацией о состоянии друга с журналистами поделился сатирик Владимир Винокур.

Поздним вечером медики приняли решение, что лучше отправить Лещенко в реанимацию, ведь у певца на фоне пневмонии затруднилось дыхание. Концертный директор исполнителя Олег Дмитриев, однако, заявил, что паниковать не стоит. Певца перевели в другое отделение не из-за угрозы жизни или здоровью. Просто в реанимации быстрее получится провести плановую процедуру, назначенную врачами.