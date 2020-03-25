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Лещенко перевели в реанимацию

Лещенко перевели в реанимацию
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец вместе с женой попал в больницу из-за коронавируса

Ранее в окружении Льва Лещенко опровергли информацию, что артист мог заразиться коронавирусом. СМИ писали, что диагноз пока не подтвердился. Об этом сообщил и друг Лещенко Владимир Винокур, он рассказал, что с госпитализированным певцом все в порядке.

Однако теперь появились новости о том, что артиста перевели в реанимацию. Ранее стало известно, что у него пневмония. По данным издания Baza, у Лещенко было затруднено дыхание, из-за чего его и отправили в реанимационное отделение. К счастью, все обошлось – его состояние стабилизировали. Кроме того, сообщается, что у звезды – положительный тест на коронавирус. Официального подтверждения пока не поступало.

Между тем концертный директор певца Олег Дмитриев заявил позже, что поводов для паники нет. По его словам, Лещенко перевели в реанимацию вовсе не из-за ухудшения самочувствия. В этом отделении удобнее проводить плановую процедуру, которую ему назначили медики, сообщил он ТАСС.

"Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили", – цитирует его информагентство.  

Напомним, вести о том, что у Лещенко может быть коронавирус, ранее переполошили поклонников Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком. Звезды живут в одном поселке – Крекшино.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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