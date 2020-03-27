Тилль Линдеманн сейчас в реанимации

Солиста легендарной немецкой метал-группы госпитализировали в Берлине. По данным СМИ, у лидера Rammstein – коронавирус. Об этом пишет Bild.

Как сообщается в "Твиттер" издания, Линдеманна поместили в реанимацию. Подробностей о его состоянии пока нет.