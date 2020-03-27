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Лидер Rammstein заразился коронавирусом

Лидер Rammstein заразился коронавирусом
Тиль Линдеманн. Фото: Nilsson Nils Petter/Aftonbladet/www.globallookpress.com
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Тилль Линдеманн сейчас в реанимации

Солиста легендарной немецкой метал-группы госпитализировали в Берлине. По данным СМИ, у лидера Rammstein  – коронавирус. Об этом пишет Bild.

Как сообщается в "Твиттер" издания, Линдеманна поместили в реанимацию. Подробностей о его состоянии пока нет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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