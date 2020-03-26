Народный артист находится в тяжелом состоянии

У Льва Лещенко, который попал в реанимацию с коронавирусом, начался отек легких. Об этом СМИ сообщил знакомый с ситуацией источник.

Сейчас состояние народного артиста оценивается как тяжелое, рассказали "Ленте.ру".

Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на COVID-19 24 марта. Ранее сообщалось, что к врачам певец обратился сам, так как почувствовал недомогание. Позже выяснилось, что у Лещенко двустороннее воспаление легких.

Вчера артиста перевели в реанимацию, однако по утверждению его концертного директора, это лишь мера предосторожности. Позже в СМИ появились сообщения, что Лещенко идет на поправку, а к вечеру его собирались перевести в обычную палату.

Однако сегодня певцу стало намного хуже, а диагноз подтвердился: по данным СМИ, народный артист действительно заразился коронавирусом.