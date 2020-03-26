Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Состояние ухудшается: у Лещенко начался отек легких - СМИ

Состояние ухудшается: у Лещенко начался отек легких - СМИ
Лев Лещенко. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Народный артист находится в тяжелом состоянии

У Льва Лещенко, который попал в реанимацию с коронавирусом, начался отек легких. Об этом СМИ сообщил знакомый с ситуацией источник.

Сейчас состояние народного артиста оценивается как тяжелое, рассказали "Ленте.ру".

Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на COVID-19 24 марта. Ранее сообщалось, что к врачам певец обратился сам, так как почувствовал недомогание. Позже выяснилось, что у Лещенко двустороннее воспаление легких.

Вчера артиста перевели в реанимацию, однако по утверждению его концертного директора, это лишь мера предосторожности. Позже в СМИ появились сообщения, что Лещенко идет на поправку, а к вечеру его собирались перевести в обычную палату.

Однако сегодня певцу стало намного хуже, а диагноз подтвердился: по данным СМИ, народный артист действительно заразился коронавирусом. 

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей