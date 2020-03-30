Ночью Медведев сделал заявление

Заместитель председателя Совета безопасности записал срочное обращение к россиянам и рассказал о негативном сценарии развития ситуации с коронавирусом.

Дмитрий Медведев предупредил, что в случае ухудшения обстановки власти введут еще более жесткие меры. Он назвал происходящее реальной угрозой для каждого и человеческой цивилизации в целом.

"Сейчас кому-то может показаться, что происходящее – какая-то игра, кино наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели", – заявил он. Видео опубликовано на его странице в "Инстаграм".

Вместе с тем Медведев отметил, что сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса. Он призвал россиян не впадать в панику, отмечает "МИР24". Сейчас, по словам Медведева, крайне важно соблюдать карантин и не выходить из дома без крайней необходимости, пишет URA.RU.

Напомним, ранее в Москве усилили меры безопасности. Теперь режим самоизоляции должны соблюдать все жители столицы, независимо от возраста. Мэр города Сергей Собянин озвучил условия, при которых можно покидать дом, и заявил, что в ближайшие дни на улицу выходить придется по спецпропускам.

Пандемию коронавируса между тем не все воспринимают серьезно. Ранее после объявления этой недели нерабочей россияне ринулись на шашлыки. А накануне женщина с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке и спокойно отправилась домой. Она успела пообщаться с тремя соседями. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Беглянку оперативно отследили и вернули в госпиталь, пишет ТАСС.

"…по дороге ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В настоящее время она найдена и помещена обратно в больницу в Коммунарке", – рассказал информагентству источник в правоохранительных органах.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 1534 человека, скончались 8. Излечить от COVID-19 медикам удалось 64 пациента.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас 638 тысяч 146 заболевших коронавирусом. Умерли 30 тысяч 105 человек, следует из графика на сайте ВОЗ.

Ранее в соцсетях муссировались слухи о том, что Москву закрывают полностью – на въезд и выезд. Однако Собянин в своем обращении их опроверг – покинуть город и въехать в него можно беспрепятственно.