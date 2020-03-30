"Реальная угроза цивилизации": последние новости о коронавирусе в России на 30 марта
Заместитель председателя Совета безопасности записал срочное обращение к россиянам и рассказал о негативном сценарии развития ситуации с коронавирусом.
Дмитрий Медведев предупредил, что в случае ухудшения обстановки власти введут еще более жесткие меры. Он назвал происходящее реальной угрозой для каждого и человеческой цивилизации в целом.
"Сейчас кому-то может показаться, что происходящее – какая-то игра, кино наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели", – заявил он. Видео опубликовано на его странице в "Инстаграм".
Вместе с тем Медведев отметил, что сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса. Он призвал россиян не впадать в панику, отмечает "МИР24". Сейчас, по словам Медведева, крайне важно соблюдать карантин и не выходить из дома без крайней необходимости, пишет URA.RU.
Напомним, ранее в Москве усилили меры безопасности. Теперь режим самоизоляции должны соблюдать все жители столицы, независимо от возраста. Мэр города Сергей Собянин озвучил условия, при которых можно покидать дом, и заявил, что в ближайшие дни на улицу выходить придется по спецпропускам.
Пандемию коронавируса между тем не все воспринимают серьезно.
Ранее после объявления этой недели нерабочей россияне ринулись на шашлыки. А
накануне женщина с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке и спокойно
отправилась домой. Она успела пообщаться с тремя соседями. Об этом сообщает РЕН
ТВ.
Беглянку оперативно отследили и вернули в госпиталь, пишет ТАСС.
"…по дороге ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В настоящее время она найдена и помещена обратно в больницу в Коммунарке", – рассказал информагентству источник в правоохранительных органах.
По последним данным, в России коронавирусом заразились 1534 человека, скончались 8. Излечить от COVID-19 медикам удалось 64 пациента.
По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас 638 тысяч 146 заболевших коронавирусом. Умерли 30 тысяч 105 человек, следует из графика на сайте ВОЗ.
Ранее в соцсетях муссировались слухи о том, что Москву закрывают полностью – на въезд и выезд. Однако Собянин в своем обращении их опроверг – покинуть город и въехать в него можно беспрепятственно.
Гороскоп на 30 марта: пять знаков ждет черный день
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 30 марта 2020 года
Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России
Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Звезда "Орла и решки" раскрыла детали карантина в Италии
- Испанская принцесса умерла от коронавируса
- Немцы призвали Европу отблагодарить Россию за помощь
- Лукашенко собрался на Парад Победы в "психованную" Москву
Здоровье
- Простейшие рецепты: что пить от давления пенсионерам
- Гимнастика после 60 лет: упражнения от боли в коленях
- Проверенный способ: растение с приятным запахом спасет потенцию
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик