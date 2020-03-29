В ближайшие дни выходить на улицу можно будет только по спецпропуску

В Москве усилили меры безопасности на фоне пандемии COVID-19. Теперь режим самоизоляции распространяется на всех жителей столицы. На домашнем карантине обязаны сидеть все, независимо от возраста. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Если граждане обязаны ходить на работу, если нужно сходить за продуктами или в аптеку, обратиться за экстренной медпомощью, вынести мусор. Выгуливать домашних животных можно не дальше ста метров от дома.

В ближайшие дни выходить на улицу возможно будет только при наличии спецпропуска, отмечается в сообщении. Эту меру введут после проведения технических и организационных мероприятий.

"В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль",

– говорится на сайте мэра Москвы.

На фоне слухов о том, что столица закрывается, особо отмечается, что уезжать из города или приезжать в него не запрещено. Ограничиваются только передвижения по Москве.

В заявлении Собянина говорится также о том, что многие москвичи из-за сложившейся на фоне вспышки коронавируса ситуации могут стать безработными. Тем, кто попадет в такую ситуацию, окажут поддержку. Речь идет о региональной компенсационной выплате.

"Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений".

Аналогичные меры по борьбе с пандемией введут и в Подмосковье, сообщает оперштаб.

Напомним, ранее Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию. В столице уже свыше тысячи заболевших.