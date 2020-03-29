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Новая стадия: в Москве растет число зараженных COVID-19

Новая стадия: в Москве растет число зараженных COVID-19
Фото: Bai Xueqi/Xinhua/www.globallookpress.com
продолжениеБудет только хуже: озвучен прогноз для России по коронавирусу
В столице уже больше тысячи заболевших коронавирусом

Последние данные по распространению COVID-19 раскрыл мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в столице перешла в новую стадию. В Москве растет число заболевших – к этому моменту известно, что их уже больше тысячи. 

"Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами. Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома", – обращение приводится на сайте мэра Москвы.

Собянин призвал жителей столицы соблюдать безопасную дистанцию во время необходимых выходов из дома: в магазин или аптеку.

Тем временем оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новой жертве пандемии. В Москве от COVID-19 умер пенсионер. У 90-летнего пациента диагностировали пневмонию. Кроме того, у него были хронические заболевания, говорится на сайте Мосгорздрава. 

Напомним, ранее в России объявили нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. Однако некоторые граждане восприняли это как дополнительный отпуск и дружно отправились гулять и жарить шашлыки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вадим
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Вроде бы все грамотные, а поди-ж ты - на отдых! В Италии точно так-же начиналось - северяне на "длинные выходные" карантина решили не терять времени даром и заодно отдохнуть на юге, дружно отправились к южанам! Результат мы все видим!
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