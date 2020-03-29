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"Полностью остановить не удастся": последние новости о коронавирусе в России на 29 марта

"Полностью остановить не удастся": последние новости о коронавирусе в России на 29 марта
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
продолжениеВзбешенная Гузеева обматерила рванувших гулять москвичей
Пока Европа вымирает от COVID-19, россияне рванули на шашлыки

Карантин из-за пандемии коронавируса некоторые граждане восприняли как дополнительный отпуск. Тем временем эксперты дают прогнозы, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 и напоминают, что в Италии поначалу все выглядело безобидно, а затем разразилась катастрофа.

Число заболевших коронавирусом в России резко увеличится приблизительно через месяц. Такого мнения придерживается вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Он отметил, что пока в России пандемия COVID-19 идет медленно. Однако то, что обстановка в нашей стране не такая критическая как в Европе, не повод расслабляться.

"…в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа", - напомнил профессор в беседе с НСН.

Эксперт оценил жесткие меры, которые приняли российские власти в связи с пандемией. Карантин и закрытые границы России помогут замедлить распространение коронавируса, однако "полностью остановить ее, конечно, не удастся", отметил он.

Несмотря на пугающие репортажи из Италии, пораженной коронавирусом, где трупы вывозят грузовиками, а крематории работают круглосуточно, россияне восприняли длинные выходные, во время которых необходимо сидеть дома, как дополнительный отпуск, и рванули на шашлыки. К примеру, в Москве в Серебряном Бору буквально яблоку негде было упасть.

Кадры веселых застолий на природе опубликовал журналист Илиас Меркури.

"Москвичи в первый день карантинных выходных массово вышли в парки на шашлыки. Преступная тупость",

- написал он в своем Твиттер.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что за москвичами, у которых коронавирус наблюдается в легкой форме, сидящими дома на карантине, наблюдение будет очень жесткое.

"Мы включим для этого все средства города. Буквально вчера один такой гражданин решил погулять – ровно через два часа он оказался в инфекционной больнице №2", – сказал глава города в эфире программы "Вести. Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

Напомним, накануне стало известно, что в Москве от коронавируса умер пятый заболевший. Жертвой оказалась 69-летняя женщина.

Сегодня главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, куда поступают пациенты с вирусом, сообщил о 12 новых пациентах за сутки.

Всего на лечении находятся 330 пациентов, написал он в своем Фейсбук. Пневмония у 154 человек. В реанимации сейчас находятся 17 человек.

Однако есть и хорошие новости: в Москве еще 10 пациентов вылечились от COVID-19. Об сообщила заместителя мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Вчера сразу 10 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 28 людей завершили лечение в стационарах", – говорится на сайте градоначальника.

Ранее "Утро" писало о лекарстве от коронавируса,которое создали в России.  

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ычъ
Ответить
таких мудаковнадо не лечить, пусть подыхают! зато нажрется шашлычку вдоволь
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