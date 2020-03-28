В его основу легло американское противомалярийное лекарство

В России разработали препарат, способный вылечить коронавирус. Открытием похвастались представители Федерального медико-биологического агентства.

В основу спасительного средство легло америкаснкое противомалярийное средство "Мефлохин", которое было разработано в 70-80 годах XX века.

Подробнее о препарате и его действии рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. Она объяснила, что лекарство позволит "повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких". Это предотвратит заражение инфекцией или поможет свести ее на нет.

Напомним, что в настоящий момент в нашей стране от COVID-19 страдает более 1200 человек. Больше всего зараженных в настоящий момент в столице. За сутки их число увеличилось на 114. Всего в зону заражения попали 62 региона государства.

Для того, чтобы остановить распространение пандемии, Россия закрыла небо и приостановила работу развлекательных учреждений в большинств федеративных единиц.