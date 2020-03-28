В регионах число заболевших выросло за последние сутки

Китайская инфекция, которая добралась до России в январе, стремительно распространяется. В регионах заболевших коронавирусом стало больше, а сегодня, 28 марта, скончался уже пятый пациент. Последние новости о COVID-19 – в подборке "Утра".

Зараженный коронавирусом умер в Оренбургской области. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, пишет ТАСС. По ее словам, у 57-летнего мужчины была хроническая патология, поэтому точная причина смерти будет известна позже.

Заразился мужчина после путешествия по Европе – он почувствовал первые симптомы болезни и обратился к врачу, передает телеграм-канал Mash. Пациента положили в стационар, и затем его состояние ухудшилось. По данным телеграм-канала "Подъем", в последнее время пациент находился на ИВЛ с воспалением легких.

Увеличилось число зараженных и в других регионах России. По последним данным, новые заболевшие COVID-19 появились в Бурятии, Севастополе и Саратовской и Новосибирской областях.

С сегодняшнего дня в России ввели ряд ограничений, чтобы остановить распространение инфекции. Будут закрыты все кафе и развлекательные заведения, в некоторых регионах перестанет работать общественный транспорт. Также с 28 марта по 1 июня закрывают российские курорты.

Власти призывают соблюдать карантин и выходить на улицу лишь в случае необходимости. Именно поэтому Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.

Вчера, 27 марта, от коронавируса скончалась еще одна пациентка в Москве.