Ушла из жизни пациентка в Москве

От коронавируса в России умер четвертый человек, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за COVID-19. Очередная жертва коварной инфекции скончалась в Москве.

Известно, что из жизни ушла женщина, у которой из-за рака не было одного легкого. Пациентке было 56 лет. В больницу ее доставили с диагнозом "левосторонняя пневмония".

"Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой", - рассказали в оперштабе "Интерфаксу".

По последним данным, в России от вируса COVID-19 страдают 1036 человек, 196 из которых заразились за последние сутки.