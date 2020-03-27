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Четвертая жертва: в России от коронавируса скончался еще один человек

продолжениеРоссийская оперная певица заразилась коронавирусом
Ушла из жизни пациентка в Москве

От коронавируса в России умер четвертый человек, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за COVID-19. Очередная жертва коварной инфекции скончалась в Москве. 

Известно, что из жизни ушла женщина, у которой из-за рака не было одного легкого. Пациентке было 56 лет. В больницу ее доставили с диагнозом "левосторонняя пневмония". 

"Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой", - рассказали в оперштабе "Интерфаксу".  

По последним данным, в России  от вируса COVID-19 страдают 1036 человек, 196 из которых заразились за последние сутки. 

Ксения АНДРЕЕВА

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