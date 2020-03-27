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Как в Москве: жесткие меры из-за коронавируса введут по всей стране

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Всех жителей страны переводят на самоизоляцию

Российский премьер Михаил Мишустин поручил распространить меры ограничения, которые ввели в Москве, на все регионы страны. По его словам, которые передает ТАСС, России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом, и это позволяет применить самые эффективные меры, задействованные другими странами.

Ранее Мишустин распорядился остановить работу общепита и курортов. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства. С 28 марта размещение в санаториях приостановлено, прекращается работа кафе, ресторанов. Исключение делается для тех, кто находится в командировках или служебных поездках. Также рекомендовано приостановить работу курортам.

Москва и Московская область остаются лидерами по числу зараженных COVID-19. В остальных городах, за исключением Санкт-Петербурга, согласно официальной статистике, заболевших намного меньше.

Александр ИЛЬИН

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