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Москва закрыта: полный список ограничений из-за COVID-19

Москва закрыта: полный список ограничений из-за COVID-19
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Жесткие меры будут действовать с 28 марта по 5 апреля

Москва перешла в режим боевой готовности, чтобы одолеть коронавирус. На сайте мэра города Сергея Собянина опубликована информация о дополнительных ограничениях, которые будут введены в мегаполисе с целью пресечь распространение китайской инфекции. 

В первую очередь, распоряжение коснется мест общественного питания – ресторанов, баров, кафе и столовых. Им придется скорректировать режим работы. Изменения не грозят только тем заведениям, которые доставляют еду на дом. 

Кроме того, перестанут работать магазины. Запрет не распространяется на аптеки, продуктовые маркеты и точки, где продают товары первой необходимости. 

Столичные парки перестанут принимать гостей на время карантина. Москвичи и немногочисленные туристы не смогут попасть в "Царицыно", "Музеон" и другие зеленые зоны. 

Власти города призвали временно перестать посещать салоны красоты и парикмахерские. Нужно постараться избегать посещения организаций, где для проведения процедур обязательно личное присутствие. Исключением станут больницы и места, где оказывают первую помощь престарелым и нуждающимся. 

Не рекомендуется бывать в церквях и храмах, опять же во избежание близкого контакта с другими людьми. 

На сайте мэра сделана ремарка и относительно отмены бесплатного проезда на общественном транспорте. Она не коснется студентов, которые заняты волонтерской деятельностью. 

Ранее "Утро" сообщило последние новости о распространении COVID-19 на 26 марта. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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Винни
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Виктор
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