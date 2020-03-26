Нововведение поможет закрыть брешь в российском бюджете, но пострадает средний бизнес

Чрезвычайная ситуация требует крайних мер. Российское правительство, которое ранее всегда старалось освобождать от фискальных сборов рублевые депозиты и еврооблигации, решилось установить на них новый налог в связи с эпидемией коронавируса. На это указал профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.



По его мнению, нововведение позволит хотя бы частично закрыть брешь в бюджете, которая возникла в связи с последними событиями, передает русская служба ВВС.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к нации и объявил ряд мер по поддержке населения и бизнеса. В то же время, он сообщил о решении ввести 13%-й налог на доходы по банковским вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги выше 1 млн руб. и поднял ставку налога на дивиденды с зарубежных счетов – с 2% до 15%. Как отметил президент, несправедливо, когда граждане платят подоходный налог в размере 13%, а предприниматели выводят доход за рубеж, отчисляя с него всего 2%.

Впрочем, некоторые аналитики сомневаются, что это нововведение затронет олигархов. Скорее, мера ударит по владельцам среднего бизнеса, то есть реальным двигателям экономики, считает Станислав Денисов из HBIO Capital. У богачей, по его мнению, "все так структурировано, что они явно платить этот налог на депозиты не будут".

Есть и другая точка зрения. По оценке партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, эти меры – хорошая попытка Москвы помешать конкурентам привлекать в свою экономику деньги из РФ. При таком налоге бизнес "потеряет интерес к выводу доходов в оффшоры", отметил эксперт.

"Бизнес будет более мотивирован инвестировать в Россию, а не вывозить капиталы за границу", – соглашается старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Причем выгоднее будет вкладывать деньги не в бумаги, а в реальное производство, передают "Вести".

В 2019 г. из России за границу было перечислено $93 млрд в виде дивидендов и процентов по привлеченному долгу, напомнил аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Налог в 15% оставит в стране 12 млрд долларов. Налог со вкладов в 13% принесет в бюджет 500 млрд рублей. Это хорошее подспорье в кризисной ситуации, когда цены на нефть снизились вдвое.

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