В обращении к нации Путин рассказал о дополнительных выплатах

Президент призвал поддержать граждан РФ на фоне сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации. Речь идет, в частности, о тех, кто может потерять работу. Российский лидер предложил повысить пособие по безработице на 4 тысячи рублей – с 8 до 12 тысяч.

В обращении к нации Владимир Путин также сообщил, кто может рассчитывать на дополнительные выплаты. Так, власти намерены оказать поддержку семьям с детьми, которые имеют право на материнский капитал. По словам президента, в ближайшие три месяца родителям будут перечислять по пять тысяч рублей на каждого ребенка возрастом до трех лет.

Кроме того, Путин заверил, что все льготы и социальные пособия в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически. Также глава государства предложил рассчитывать больничный из суммы не меньше одного минимального размера оплаты труда.

Напомним, президент также объявил, что из-за коронавируса россиян ждут длинные выходные.