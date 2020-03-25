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Россиян ждут длинные выходные из-за пандемии

Россиян ждут длинные выходные из-за пандемии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВ самой страшной вспышке коронавируса обвинили футболистов
Такое решение принял президент

Владимир Путин в обращении к нации на фоне вспышки коронавируса объявил, что ближайшие дни будут нерабочими. Длинные выходные в России из-за COVID-19 продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.

При этом кошельки граждан не пострадают – заработная плата на время нерабочих дней сохранится, заверил президент. Трансляцию обращения Путина ведет RT. Эти меры, наряду с остальными уже принятыми, помогут сдержать распространение коронавируса. Самое безопасное в этой непростой ситуации – побыть дома, отметил глава государства.

Путин призвал россиян сплотиться и действовать сообща, чтобы как можно скорее справиться с этой проблемой.

"Все сработает, если мы проявим сплоченность, если государство и общество будут действовать вместе. Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких. По большому счету, именно в такой солидарности и заключается сила общества", – сказал он.

Ранее стало известно об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в Москве.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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