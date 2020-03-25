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В самой страшной вспышке коронавируса обвинили футболистов

В самой страшной вспышке коронавируса обвинили футболистов
Фото:Claudio Furlan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Матч в Бергамо стал биологической бомбой

В Европе выяснили, одну из главных причин распространения коронавируса в Италии. Ранее в этом, в основном, винили китайских туристов.

В Бергамо 19 февраля проходил матч Лиги Чемпионов между командой-хозяйкой итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией". Его посетитило более 40 тысяч зрителей. Мэр Бергамо Джорджио Гори считает, что фанаты и футболисты могли заразить друг друга, совершенно не предполагая, какая опасность им угрожает. По его словам, которые приводит газета Marca, матч превратился в биологическую бомбу. Тысячи фанатов, которые пришли на "Сан-Сиро", могли принести домой коронавирус.

Первым заболел журналист Энрике Матеу. В составе "Валенсии" подхватили коронавирус более пяти игроков, а затем и вратарь итальянской "Аталанты" Марко Спортьелло сдал положительный тест на COVID-19.

Ответный матч проходил уже без зрителей, однако пандемию уже было не остановить. Турнир Лиги Чемпионов окончательно остановили 13 марта.

В России также остановили все чемпионаты, в том числе плей-офф Кубка Гагарина по хоккею. Сначала матчи проходили без зрителей, а затем финский клуб "Йокерит", прошедший в следующий круг, снялся с чемпионата. В итоге розыгрыш решили прекратить, а сезон КХЛ объявить завершенным.

Александр ИЛЬИН

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