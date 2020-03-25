Гузеева похвасталась отдыхом в эпицентре пандемии
Вспышка коронавируса буквально за считанные дни парализовала всю Европу и многие другие страны мира. Планы россиян на отпуск после закрытия границ из-за пандемии рухнули. Остается лишь с сожалением вспоминать о былых временах. Этим и занялась Лариса Гузеева, которая опубликовала в своем Инстаграм прошлогодние снимки из итальянского отпуска.
"Всего год назад... Италия. Милан Ла Скала , Венеция, Верона", – написала она на своей странице.
На кадрах Лариса с дочерью Ольгой наслаждаются отдыхом – прогуливаются по площадям и улицам, сидят в оперном театре. Эти снимки Гузеева показывала поклонникам и во время отпуска – тогда пользователи рассыпались в комплиментах Леле – судя по их словам, наследница ведущей затмила звездную мать, которую считают одной из самых красивых актрис.
Комментаторы также с сожалением высказались о тяжелой ситуации – напомним, Италия из европейских стран понесла едва ли не самые значительные потери, став практически эпицентром пандемии. Однако, по мнению россиян, унывать не стоит – скоро все обязательно наладится и туристы снова смогут отправиться за границу, а жители зараженных стран наконец вернутся к привычной жизни.
"Красивые фотографии!!! Все наладиться и мы все еще будем наслаждаться красотами этой чудесной страны! По-другому я думаю не просто не должно быть!!!" "Поскорее бы это закончилось🤞🏻❤️🇮🇹Сердце разрывается видеть такие фото... " "А сегодня дом и кухня, но ничего, переживем и это!" – пишут они.
Ранее эксцентричная Гузеева позвала жениха к себе домой прямо на съемках.
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