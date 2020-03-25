Инфекцию подхватила 31-летняя москвичка

Коронавирус обнаружен у беременной женщины в одной из больниц Москвы.

Как сообщает издание "ФедералПресс", 31-летняя Татьяна Макагон сейчас находится на 23 неделе беременности. Она почувствовала себя плохо после ОРВИ, с чем и обратилась в медучреждение.

Россиянку отправили в инфекционную больницу. В настоящее время ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее сегодня стало известно, при каких условиях будут госпитализировать жителей столицы с ОРВИ и коронавирусом. Отмечалось, что дома не смогут остаться с такими диагнозами беременные.

