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В России COVID-19 впервые обнаружен у беременной

продолжениеВ Москве от коронавируса умерли двое пенсионеров
Инфекцию подхватила 31-летняя москвичка

Коронавирус обнаружен у беременной женщины в одной из больниц Москвы.

Как сообщает издание "ФедералПресс", 31-летняя Татьяна Макагон сейчас находится на 23 неделе беременности. Она почувствовала себя плохо после ОРВИ, с чем и обратилась в медучреждение.

Россиянку отправили в инфекционную больницу. В настоящее время ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее сегодня стало известно, при каких условиях будут госпитализировать жителей столицы с ОРВИ и коронавирусом. Отмечалось, что дома не смогут остаться с такими диагнозами беременные.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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