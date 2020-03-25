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Автор "Каменской" застряла в Германии

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Известная писательница столкнулась с трудностями за рубежом

Автор любимых многими детективов Александра Маринина стала заложницей не коронавируса в Германии. Наоборот, она не может сейчас уехать из страны, хотя МИД РФ настаивает на эвакуации россиян.  

Муж популярной в России писательницы недавно перенес операцию, и сейчас восстанавливается после нее. Автор серии детективов о майоре милиции Анастасии Каменской столкнулась с некоторыми трудностями за рубежом.

По словам Марининой, она не смогла получить внятные ответы в Генконсульстве, поэтому обратилась в местную миграционную службу. В своем письме российская писательница изложила одну-единственную просьбу – продлить срок действия визы, передает "Комсомольская правда". Супруги пробудут в Германии до 19 апреля. Что делать дальше, пока не ясно. 

Ксения АНДРЕЕВА

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