Известная писательница столкнулась с трудностями за рубежом

Автор любимых многими детективов Александра Маринина стала заложницей не коронавируса в Германии. Наоборот, она не может сейчас уехать из страны, хотя МИД РФ настаивает на эвакуации россиян.

Муж популярной в России писательницы недавно перенес операцию, и сейчас восстанавливается после нее. Автор серии детективов о майоре милиции Анастасии Каменской столкнулась с некоторыми трудностями за рубежом.

По словам Марининой, она не смогла получить внятные ответы в Генконсульстве, поэтому обратилась в местную миграционную службу. В своем письме российская писательница изложила одну-единственную просьбу – продлить срок действия визы, передает "Комсомольская правда". Супруги пробудут в Германии до 19 апреля. Что делать дальше, пока не ясно.