Нынешний кризис может закончиться очередной войной

Страшный прогноз для человечества на фоне распространения COVID-19 и нефтяной свары за цены на топливо сделал известный интеллектуал и телеведущий Анатолий Вассерман. Он полагает, что все это приведет планету ко второй Великой депрессии, которая завершится военными действиями.

По его мнению, сейчас рынки летят в пропасть, из которой выберутся далеко не все.

Он отметил, что Федеральная резервная система США начала печатать доллары, бесплатно раздавая их банкирам и владельцам крупных корпораций. Но долго так финансовые дыры "на халяву" закрывать нельзя. Публицист считает, что сверхдешевый "американец" порождает общемировую инфляцию, что приведет к бедности на планете, обогатив лишь не многих. А потом пирамида рухнет.

"Не важно, что нажмет на спуск – разрушение ОПЕК или эпидемия. Револьвер уже приставлен к голове и пружина взведена!", – сказал на РЕН-ТВ знаток.

Вассерман напомнил, что Великая депрессия закончилась Второй мировой войной, которая была развязана из-за дележа капитала. В итоге доходы были перераспределены и построена нынешняя финансовая система. Какую цену человечество за это заплатило, мы все знаем – десятки миллионов жизней.

"Все по Марксу. За мировым кризисом следует мировой конфликт. И мы пока в самом начале этого пути. И совершаем те же ошибки!", – убежден публицист.

По его словам, те деньги, которые ФРС раздает биржевым спекулянтам, хватило бы на то, чтобы одолеть пандемию коронавируса, однако на наших глазах совершается очередное преступление и кража.

Он подчеркнул, что страшный опыт XX века подсказывает ему, что грядет новое "убийство", отчего "становится не по себе".







