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Почти 500 человек заболели в России: последние новости о COVID-19 на 25 марта

Почти 500 человек заболели в России: последние новости о COVID-19 на 25 марта
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
продолжениеХантавирус: в Китае нашли новую смертельную инфекцию
Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Якутии, Челябинской области и Ставропольском крае

Последние новости о коронавирусе в России на среду, 25 марта 2020 г. в подборке "Утра".

В России новым типом коронавируса заболели 495 человек. За последние сутки в Якутии нашли троих больных, о чем рассказали в оперативном штабе. Специалисты из центра "Вектор" также подтвердили, что китайский вирус подхватили четыре человека из Челябинской области. Все они члены одной семьи. Также в Ставропольском крае появился второй в этом регионе зараженный человек, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем "Инстаграм".  

Тем временем в Москве выздоровели пять пациентов, которые посещали Европу, рассказала заместитель мэра города Анастасия Ракова. Таким образом, в столице уже 14 человек справились с болезнью. 

Некоторых пациентов Москвы с ОРВИ и коронавирусом не будут госпитализировать. Однако для этого у человека должна быть температура ниже 38,5 градусов, свободное дыхание с частотой меньше 30 и нормальная насыщение крови кислородом. Так решил Департамент здравоохранения Москвы.

В алгоритме, опубликованном ведомством, говорится, что больного госпитализируют, если хоть одно из выше перечисленных условий не будет соблюдено. Также, несмотря на легкое течение болезни, человека отправят в больницу, если ему больше 65 лет или у него есть хроническое заболевание. Беременных женщин тоже не оставят лечиться дома.

Если пациент живет с родственниками, которые находятся в группе риска, и не может отселиться, то и его госпитализируют. При этом больному назначат обильное питье, симптоматическое лечение и прием "Лопинавира" и "Ритонавира". Людям с ОРВИ будут делать тест на коронавирус, если они недавно вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Полина ИВАНОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр
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Николай Комиссаров
Надо срочно наладить массовое снабжение населения спиртовыми дезинфекторами. А то руки нечем дезинфицировать. Помыл руки вышел закрыл дверь, а ручка двери залапана. Надо при себе иметь флакон со спиртом. Что спирта что ли нет?
Спирт во внутрь, никакая зараза не прилипнет ))
Николай Комиссаров
Ответить
Надо срочно наладить массовое снабжение населения спиртовыми дезинфекторами. А то руки нечем дезинфицировать. Помыл руки вышел закрыл дверь, а ручка двери залапана. Надо при себе иметь флакон со спиртом. Что спирта что ли нет?
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