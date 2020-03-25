Хантавирус: в Китае нашли новую смертельную инфекцию
В Китае после вспышки COVID-19 медики нашли новую инфекцию. Правда, пока речь идет об одном пациенте. В провинции Юньнань местный житель умер от болезни, которую вызвал хантавирус.
Об этом рассказали журналисты Global Times в "Твиттер". Инцидент произошел в автобусе, направлявшемся в Шаньдун.
Врачи также осмотрели всех пассажиров. Однако, как себя чувствуют эти 32 человека, не известно.
Хантавирус распространяется через грызунов, в некоторых случаях его можно подхватить через укус летучих мышей, которые питаются насекомыми. Этот тип инфекции не передается от человека к человеку, но исключения бывают. Такие случаи встречались только в Латинской Америке, напоминает телеканал "МИР24".
В декабре 2019 г. Китай поразила вспышка нового типа коронавируса. COVID-19 начал распространятся из города Ухань. Всего в Поднебесной диагноз подтвердили у 81591 человек, вылечились 73280 пациентов. Скончались от коронавируса 3281 человек, об этом свидетельствуют данные института Хопкинса. Карантин в Ухане закончится 8 апреля, пока же провинция Хубэй возвращается к привычной жизни.
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