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"Я не бедная": Гузеева позвала жениха к себе домой

"Я не бедная": Гузеева позвала жениха к себе домой
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/
Ведущей "Давай поженимся" приглянулся качок

Лариса Гузеева обратила внимание на спортивного жениха, который пришел на программу за невестой. Знаменитость предложила участнику шоу жить у себя и сообщила, что у нее есть деньги и красивая дочь.

Такой интерес звезда экрана проявила к молодому мужчине, когда узнала, что накачанный красавец – историк по образованию.

"Вам 29, у меня дочке 19 лет. Я не бедная, дочка - красотка, но сложная. Идите ко мне жить... Приставать никто не будет", – сказала Лариса Гузеева в студии.

Зрители "Давай поженимся" идею знаменитости поддержали. Они считают, что артистка должна взять красавца в свою семью.

"Красивый парень, образованный и спортивный. Забирай, Лариса, его своей дочке", "Правильно, все лучшее в дом", – написали интернет-пользователи в соцсети.

Продолжили ли актриса и жених общение после программы, не известно, однако невеста, к которой и пришел герой, осталась недовольна поведением ведущих. Она расплакалась после шоу и заявила, что Лариса Гузеева не оказала ей той поддержки, на которую она рассчитывала.

Посмотревшие шоу разделились на два лагеря: одни считают, что ведущие специально обидели невесту, другие считают, что она только изображает страдания.

Ранее Лариса Гузеева показалась после необычной диеты. 

Дарья ПЕТРОВА

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