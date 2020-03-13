Ведущей "Давай поженимся" приглянулся качок

Лариса Гузеева обратила внимание на спортивного жениха, который пришел на программу за невестой. Знаменитость предложила участнику шоу жить у себя и сообщила, что у нее есть деньги и красивая дочь.

Такой интерес звезда экрана проявила к молодому мужчине, когда узнала, что накачанный красавец – историк по образованию.

"Вам 29, у меня дочке 19 лет. Я не бедная, дочка - красотка, но сложная. Идите ко мне жить... Приставать никто не будет", – сказала Лариса Гузеева в студии.

Зрители "Давай поженимся" идею знаменитости поддержали. Они считают, что артистка должна взять красавца в свою семью.

"Красивый парень, образованный и спортивный. Забирай, Лариса, его своей дочке", "Правильно, все лучшее в дом", – написали интернет-пользователи в соцсети.

Продолжили ли актриса и жених общение после программы, не известно, однако невеста, к которой и пришел герой, осталась недовольна поведением ведущих. Она расплакалась после шоу и заявила, что Лариса Гузеева не оказала ей той поддержки, на которую она рассчитывала.

Посмотревшие шоу разделились на два лагеря: одни считают, что ведущие специально обидели невесту, другие считают, что она только изображает страдания.

Ранее Лариса Гузеева показалась после необычной диеты.