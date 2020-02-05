Гузеева прилюдно вспылила из-за бывшей возлюбленной жениха
Лариса Гузеева в очередной раз шокировала зрителей шоу. В эфире последней телепрограммы эпатажная звезда экрана напала на бывшую жену одного из участников.
Среди героев передачи был 43-летний бригадир – мужчина искал себе невесту. Он рассказал, что экс-супруга не раз изменяла ему, а потом совсем ушла к любовнику, забрав детей и квартиру. Этим она, по словам жениха, не ограничилась и спустя несколько лет после разрыва стала изводить его звонками, желая смерти.
Ведущую "Давай поженимся" история поразила. "Она просто дура! Снежана, ты конченая! Красавец муж, это ты ку-ку! Мы ему сейчас такую бабу найдем, локти будешь кусать", – обратилась артистка к бывшей жене героя.
Эфир программы стали обсуждать на YouTube. Комментаторы решили, что единственной проблемой "обманутого бригадира" была гулящая жена, и, так же как и Гузеева, встали на сторону мужчины. Однако внезапно отреагировала и сама экс-супруга. "Я не гулящая! Он конкретный лодырь и кидало!" – заявила она, добавив, что бывший муж сам сбежал, чтобы не выплачивать алименты, а теперь клевещет на нее.
В Сети продолжали защищать бригадира: "Такого мужчину *** [потеряла – прим. ред.]", "Бежать от таких нужно". На что тут же последовал ответ. "Вот и я убежала", – написала Снежана.
Не обошлось и без обсуждения телеведущих. Несмотря на резкое высказывание, поведение Гузеевой оценили, отметив, что выпуск получился очень позитивным: "Приятно, когда ведущие не ведут себя агрессивно по отношению к героям, корча из себя не пойми кого и утверждая, мол, надо что-то вскрыть... Сегодня была располагающая и теплая атмосфера", "Лариса сегодня саму себя превзошла, вулкан обаяния и остроумия. Без нее передачи не будет".
Лариса Гузеева не раз жестко высказывалась в адрес участников "Давай поженимся". Ранее ведущая нагрубила пришедшей на программу невесте.
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