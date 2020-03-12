Участница передачи "Давай поженимся" разрыдалась из-за отношения ведущих

Невеста не смогла сдержать эмоций на съемках шоу и начала плакать. Девушка призналась, что надеялась получить поддержку от ведущих, но ее не было. Уже с начала передачи Лариса Гузеева предупредила радостную участницу, что многие уходят от них в слезах, поэтому "обольщаться не стоит".

Так и произошло. По мнению невесты, ей не дали высказаться, а каждое слово воспринимали в штыки. Девушка призналась, что раньше верила в программу и хотела поговорить по душам.

"Но, к сожалению, когда я начала говорить… Все, что я говорила, все было против меня", – в слезах объясняла она перед камерой.

Зрители, посмотревшие выпуск "Давай поженимся" разделились на два лагеря: одни считают, что девушку никто не обижал и она просто изображает горе. На защиту невесты встали другие пользователи, уверенные, что Лариса Гузеева специально доводит невест, которые ей не нравятся.

"Вы мужа пришли искать? Или на консультацию к психологу, чтобы общаться по душам?", "Как неталантливо плачет, фу", "Если Гузеевой не понравится кто, изничтожит", "Что за слезы, из-за чего? Никто никого не обидел, парни прекрасные", "Все приходят с понтами, а потом с опущенной головой уходят", – прокомментировали выпуск пользователи.

До этого Лариса Гузеева нарушила правила программы "Давай поженимся".