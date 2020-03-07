Ведущая "Давай поженимся" продемонстрировала, как выглядит ее фигура

Лариса Гузеева некоторое время провела в медицинском центре, где приводила свое тело в форму к весне. Сейчас звезда решила показать, как же изменилась ее фигура. Актриса в спортивном костюме позировала в полный рост у окна.

Сама Гузеева не рассказала, сколько килограммов сбросила на необычной диете, однако ее подписчики в "Инстаграм" уже видят изменения. По их мнению, ведущая "Давай поженимся" расцвела, помолодела и сбросила лишнее. Останавливаться на достигнутом результате знаменитость не собирается.

"Я на пути к совершенству. Конечно, это начало, и мне предстоит долгий путь к себе. Спасибо вам, мои дорогие подписчики за любовь и поддержку!" – написала Лариса Гузеева в "Инстаграм".

Сбросить вес в клинике артистке помогла диета из коктейлей, смузи и травяного чая. Также звезда ходила на массаж, грелась в бане и много двигалась. Эти факторы и дали такой результат.

"Держитесь! Роскошная леди, мы с вами", "Наслаждайтесь! Видно, что процесс идет, и Вы становитесь краше", "Скоро 8 марта. Вы расцвели еще больше. Бесподобна", – хвалят Гузееву комментаторы.

Пребывание знаменитости в медицинском центре на берегу Финского залива не обошлось без приключений. Во время одной из прогулок Лариса Гузеева заметила в кустах мужчину, которого приняла за маньяка. Артистка решила сразу же побежать к себе в номер.

Там же ее навестил худой красавец – так сама Гузеева назвала своего посетителя. Им, судя по всему, оказался один из работников клиники.