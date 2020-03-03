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"Это так страшно": Гузеева встретила маньяка в лесу

"Это так страшно": Гузеева встретила маньяка в лесу
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" сняла мужчину на камеру

Лариса Гузеева сейчас отдыхает в медицинском центре на берегу Финского залива. Во время последней прогулки на природе телезвезда заметила в кустах мужчину, которого приняла за маньяка. Она призналась, что ей страшно и начала снимать предполагаемого недоброжелателя на камеру, а потом выложила видео в "Инстаграм".

Проходить мимо незнакомца артистка не стала и побежала обратно. К слову, предполагаемый маньяк преследовать ведущую "Давай поженимся" не стал. Он спокойно разговаривал по телефону и, похоже, даже не заметил женщину.

"Хотела пройти дальше, а в кустах сидит какой-то маньяк. Это так страшно. Питерские маньяки они какие-то особенно страшные. И я одна. И никого нет. Какой-то ужас. Короче, я побежала обратно", – сообщила Гузеева в "Инстаграм".

После прогулки телезвезда отправилась в баню. Все процедуры, которые она посещает, направлены на похудение. Похоже, артистка решила привести себя в форму к лету. И снова голодает под наблюдением врачей.

Ранее Лариса Гузеева онемела после откровений Розы Сябитовой о личной жизни

Дарья ПЕТРОВА

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