Звезда "Давай поженимся" проводит время в клинике

Лариса Гузеева снова приводит себя в форму. Телеведущая отправилась в медицинский центр, где ее и навестил некий мужчина, которого сама она назвала "худым и красивым человеком". Также знаменитость призналась, что приехала в клинику только ради него. Кем именно был молодой человек – остается только гадать.

В центр Лариса Гузеева поехала не просто так, она хочет похудеть. Рацион питания звезды очень скуден – ей можно пить воду и специальный напиток. На таком голодании знаменитость планирует продержаться неделю. Также над телом знаменитости трудится массажист.

"Я человек не тактильный, не люблю когда меня трогают. Я все время искала альтернативу, но сейчас я отважилась. Массаж мне обязателен, при той диете и голодании, которое я выбрала", – рассказала ведущая "Давай поженимся" в "Инстаграм".

Лариса Гузеева внимательно следит за своей внешностью. Артистка несколько раз за прошлый год ложилась в клинику, чтобы омолодиться и сбросить лишние килограммы.