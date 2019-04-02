"Глыба во всех отношениях": набравшую вес Гузееву обозвали теткой

Хамское замечание вывело артистку из себя

Ведущая "Давай поженимся" поставила грубиянку на место.

Лариса Гузеева, которая уехала из Москвы в неизвестном направлении, наслаждается отдыхом и приводит себя в порядок. Попутно дразня любопытство подписчиков – на каком именно побережье расслабляется звезда, неясно. Впрочем, раскрыть тайну она пообещала в ближайшее время. А сейчас актриса и телеведущая делится с поклонниками чудными морскими пейзажами и критическими замечаниями о "жировых волнах", с которыми борется с помощью специалистов.

Ранее артистка заставила фанатов изрядно поволноваться, выложив видео из клиники. Впрочем, поводов для тревоги не было – Лариса просто решила заняться собой. А на одном из последних фото Гузеева предстала собственной персоной – нежась на лежаке у воды.

"Если есть Рай на Земле..." – подписала она публикацию.

Пользователи наперебой принялись гадать, где же находится ведущая: в Крыму, Грузии, Краснодарском крае. Однако звезда хранит загадочное молчание. Другие призвали Гузееву не переживать по поводу фигуры и не мучиться с похудением – по их мнению, она и так прекрасно выглядит. Но были и откровенно грубые комментарии, один из которых вывел Ларису из себя.

"Лариса...Вы глыба...во всех отношениях))) Хорошая вы тетка, но худейте))"

– заявила одна из подписчиц.

"что за хамский тон?" – возмутилась артистка.

Поклонники поддержали ее и обрушились на бестактную особу с упреками.

"это вы тетка , а Лариса настоящая женщина", "ну как бы уж явно не вам делать такие бестактные замечания!!!", "тупее вашего комментария я давно не видела", – осадили они грубиянку (орфография и пунктуация авторов сохранены).