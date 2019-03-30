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Трясущаяся Гузеева попала в клинику

Лариса Гузеева. Фото: ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Елена Пальм
Поклонники перепугались

Ведущая "Давай поженимся" рассказала, что ей страшно до дрожи. Лариса Гузеева показала кадры из клиники, где ей предстояло обследование.

"Я человек дикий, к врачам не хожу, врачей боюсь…",

– поделилась она с фанатами.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Однако, судя по всему, артистке все же пришлось пересилить свою боязнь. "Я пройду все", – решительно заявила она в сторис Instаgram.

При этом остается непонятным, было ли это рядовое обследование или со здоровьем любимой актрисы россиян что-то не в порядке. Кадры изрядно напугали фанатов Гузеевой.

"Я всем советую: обследуйтесь. Любите себя, берегите себя… И ничего не бойтесь.. Вот я все прошла. Трясусь, конечно, от кошмара и ужаса",

– сказала она.

Впрочем, судя по последнему ролику, Гузеева просто решила заняться собой.

"Ну где еще меня будут массажировать в корыте, а я в это время буду лежать и смотреть на море", – прокомментировала она видео из кабинета, где ей делали гидромассаж.

"Мне надоели мои жировые волны", – заключила она.

Ранее Лариса заинтриговала подписчиков, показывая морские пейзажи и пообещав скоро удивить. При этом артистка не раскрывает, где именно она сейчас отдыхает.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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