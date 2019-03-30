Трясущаяся Гузеева попала в клинику

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Ведущая "Давай поженимся" рассказала, что ей страшно до дрожи. Лариса Гузеева показала кадры из клиники, где ей предстояло обследование.
"Я человек дикий, к врачам не хожу, врачей боюсь…",
– поделилась она с фанатами.
Однако, судя по всему, артистке все же пришлось пересилить свою боязнь. "Я пройду все", – решительно заявила она в сторис Instаgram.
При этом остается непонятным, было ли это рядовое обследование или со здоровьем любимой актрисы россиян что-то не в порядке. Кадры изрядно напугали фанатов Гузеевой.
"Я всем советую: обследуйтесь. Любите себя, берегите себя… И ничего не бойтесь.. Вот я все прошла. Трясусь, конечно, от кошмара и ужаса",
– сказала она.
Впрочем, судя по последнему ролику, Гузеева просто решила заняться собой.
"Ну где еще меня будут массажировать в корыте, а я в это время буду лежать и смотреть на море", – прокомментировала она видео из кабинета, где ей делали гидромассаж.
"Мне надоели мои жировые волны", – заключила она.
Ранее Лариса заинтриговала подписчиков, показывая морские пейзажи и пообещав скоро удивить. При этом артистка не раскрывает, где именно она сейчас отдыхает.
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