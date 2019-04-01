"Безгранично свободная": Гузеева показала вид из постели

После клиники у ведущей "Давай поженимся" резко сменилось настроение

Лариса Гузеева не раз интриговала поклонников в Сети. Теперь она разместила в сторис новый ролик. А на нем показала, что увидела поутру из окна.

"Ой... замечательное воскресенье. А что видно из вашего окна? Вот из моего такая прелесть...",

– сообщила артистка. При этом она, похоже, вела съемку, лежа в кровати.

Эта публикация, как и прежние, не оставила фанатов равнодушными. Они восхищались и продолжали гадать, куда же отправилась и где теперь находится их любимица:

"Дорогая наша Ларочка, Вы удивительная просто женщина! Глубокая, как океан за Вашим окном... Просто "безграничо свободная...", "Мы Вас любим!.. Лариса, Вы лучшая! ", "Вы мой кумир... Безмерного Вам счастья", "Потрясающий вид! СПАСИБО за красоту!", "Красиво, очень похоже на Крым" , "На Абхапзию", "Крым,Ялта, Никитский ботанический сад", "Это Вы в Пицунде, скорее всего. Абхазию не спутать ни с чем", "И еще в Гагре есть бамбуковые заросли в старой Гагре в парке. Но вид как с дачи Сталина в Пицунде", "Вы где, а Сочи?", "Думаю, что это Сочи, и Вы приехали пройти программу очищения организма!", "А я вижу Средиземное море...".

Лариса молчала до тех пор, пока одна из фанаток не предположила, что звезда уехала в город Оренбург. Гузеева ответила: "Угадали". На самом деле она там или пошутила, как знать, ведь ранее артистка призналась, что занялась собой, так как надоели ее "жировые волны", а некоторые поклонницы как раз и говорили о программе очищения организма, только в Сочи.

Такой же пейзаж ведущая "Давай поженимся" показывала и несколько дней назад. Правда, тогда не сознавалась, где отдыхает. До этого Лариса выложила в соцсети странное видео. Судя по нему, актриса находится где-то на юге, но точно не сообщает, где именно, заявив, что это пока секрет. Да и цель визита тоже покрыта тайной, хотя звезда тогда пообещала, что скоро произойдет что-то грандиозное.

Постельное видео Гузеева выкладывает не впервые. Не так давно, рассказав поклонникам об обновке для спальни, она наглядно продемонстрировала отдыхающую в кровати дочь. Леля нежится, лениво наблюдая за мамой, да еще и шаловливо показывает язык.