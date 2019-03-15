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"Ребенку нравится": Гузеева сняла постельное видео с дочкой

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" опубликовала неожиданные кадры

Артистка выложила на всеобщее обозрение разомлевшую юную красотку.

Роскошная Лариса Гузеева в сторис Instagram рассказала поклонникам об обновке для спальни. Актриса и телеведущая восхитилась купленным недавно постельным бельем и наглядно продемонстрировала, как на нем отдыхает ее дочь Леля.

На кадрах видно, как девушка нежится в кровати и лениво наблюдает за матерью, а в конце видео шаловливо показывает язык.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

"Ребенку нравится",

– прокомментировала Гузеева.

Ранее артистка удивила поклонников внезапной сменой имиджа. Лариса на днях стала блондинкой. Однако новый цвет волос оценили далеко не все.

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Кристина ЧЕРНИКОВА
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