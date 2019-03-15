"Ребенку нравится": Гузеева сняла постельное видео с дочкой

Ведущая "Давай поженимся" опубликовала неожиданные кадры

Артистка выложила на всеобщее обозрение разомлевшую юную красотку.

Роскошная Лариса Гузеева в сторис Instagram рассказала поклонникам об обновке для спальни. Актриса и телеведущая восхитилась купленным недавно постельным бельем и наглядно продемонстрировала, как на нем отдыхает ее дочь Леля.

На кадрах видно, как девушка нежится в кровати и лениво наблюдает за матерью, а в конце видео шаловливо показывает язык.

"Ребенку нравится",

– прокомментировала Гузеева.

Ранее артистка удивила поклонников внезапной сменой имиджа. Лариса на днях стала блондинкой. Однако новый цвет волос оценили далеко не все.