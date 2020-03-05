Сидит на коктейлях: уколотая Гузеева рассказала о необычной диете
Лариса Гузеева отправилась в медицинский центр, чтобы избавиться от лишних килограммов. Всеми подробностями своего пребывания там она делится в "Инстаграм". Гузеева рассказала, что ее укололи иголкой, чтобы взять кровь на анализ. Он должен показать, почему звезда испытывает чувство голода. Также артистка сидит на необычной диете из гречневых коктейлей.
"Я пришла брать кровь на все. Хотят выявить, почему такой жор у меня. Я потом поделюсь своим секретом. В общем, трясусь я", – рассказала Гузеева.
Затем ведущая "Давай поженимся" показала, как питается в клинике. Ее поят коктейлями из гречки и смородины, также она может пить чай из трав и воду – это весь рацион Гузеевой. Сама она признается, что уже "видеть не может" эти коктейли, но результат от них ей нравится.
Худеет Лариса Гузеева в центре на берегу Финского залива. Поклонники в "Инстаграм" написали, что немного беспокоятся за ведущую после ролика, где она снимала мужчину, который сидел в кустах. Телезвезда приняла его за маньяка и поспешила скорее уйти с берега.
"Красиво и страшно одновременно после вашего видео (мужик в кустах)", "А маньяки в кустах сидят?", "Не страшно одной гулять по просторам питерским?" – переживают подписчики.
Ранее Лариса Гузеева показала худого красавца, который навестил ее в клинике.
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