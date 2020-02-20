Ведущая "Давай поженимся" рассказала о закулисье шоу

Лариса Гузеева разозлилась на съемках программы. Телезвезда попросила будущих участников не приносить в студию торты, потому что режиссер заставляет ее есть сладости у всех на глазах. Она окрысилась на коллегу, призналась, что ее это достало, и сделала вид, будто ее тошнит.

Артистка считает, что выглядит все происходящее "тупо", а оператор специально снимает поедание сладостей крупным планом.

"Вот нам приносят торты, мы их уже видеть не можем, если честно, но нас режиссер заставляет их есть. Достало уже. Это не смешно. Вы выглядите тупо... Они специально снимают укрупнение, как мы закладываем эти куски в рот. Я уже лично не могу. Боже, все, я не могу это видеть, беее", - высказалась знаменитость.

Лариса Гузеева больше десяти лет ведет программу "Давай поженимся". Недавно к шоу пришла новая волна популярности – его активно начали обсуждать в соцсетях. Так у передачи появились новые поклонники и критики. Они часто осуждают поведение Ларисы Гузеевой и указывают ей на недостатки.

Ранее Лариса Гузеева подняла юбку одной из невест на шоу.