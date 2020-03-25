Все культурные центры перестанут работать с 26 марта

Ситуация с коронавирусом в столице становится все сложнее. Из-за этого в городе временно не будут работать кинотеатры, ночные клубы, библиотеки и другие общественные места. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно указу, который опубликован на сайте градоначальника, также нельзя курить кальян в барах и ресторанах. Таким образом, в Москве под запрет попали практически все развлекательные и спортивные мероприятия. По мнению Собянина, людям стоит увеличить дистанцию между друг другом и сократить "необязательные" контакты.

При этом будут и дальше работать торговые центры, но в них нельзя будет отдать ребенка в игровую комнату, покататься на коньках или сыграть в бильярд. Однако магазины, банки и службы быта продолжат работать.

Стоматологи смогут оказывать пациентам помощь лишь в случае острой необходимости. Также в общественном транспорте временно студенты и пожилые люди старше 65 лет не смогут ездить бесплатно.

В России уже 658 зараженных коронавирусом, 29 человек выздоровели, напоминает телеканал "360". Только в Московской области выписались из больниц 7 человек, отмечает "Подмосковье сегодня".