Тем, кто уже отдыхает, обеспечат условия для самоизоляции

С 28 марта по 1 июня в России прекращается прием проживающих в санатории, дома отдыха, детские лагеря, пансионаты и гостиницы на курортах. Соответствующее распоряжение дал премьер Михаил Мишустин.

Людей, которые сейчас лечатся в санаториях или отдыхают в пансионатах на природе, изолируют в их комнатах до окончания срока путевки. Размещать новых клиентов в отелях можно лишь в том случае, если человек приедет в другой регион в служебную командировку.

На этот же срок правительство РФ рекомендует закрыть все развлекательные заведения на курортах и горнолыжные трассы, а до 5 апреля – все объекты общепита. Кроме того, органам исполнительной власти в регионах поручено донести до жителей мысль о том, что в этот период лучше не уезжать за пределы своей области, передает "Свободная пресса".

Ранее сообщалось, что в санатории Крыма принимают только после предъявления справки об отсутствии инфицирования коронавирусом.

По последним данным, в РФ уже 840 человек заразились COVID-19. С 27 марта авиасообщение РФ с другими странами полностью приостановлено, исключения составят только рейсы, которыми доставят соотечественников из-за рубежа. С 28 марта в стране начнет действовать режим всеобщей самоизоляции. Столичные власти предупредили, что могут оставить в силе эту меру и после 5 апреля.