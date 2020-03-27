Пика эпидемии COVID-19 ждут со дня на день

"Утро" следит за ситуацией с коронавирусом онлайн. Последние подробности о COVID-19 в России – в нашей подборке.

Специалисты назвали сроки пика заболеваемости вирусом из Китая в Москве. Ожидается, что он придется на следующую неделю. Такое мнение выразил главврач больницы в Коммунарке, куда определяют большую часть заболевших коронавирусом россиян. Денис Проценко считает, что число заразившихся в столице резко вырастет в середине либо конце следующей недели. Об этом он заявил в беседе с Нютой Федермессер. Запись опубликована на ее канале в "Ютуб". При этом врач назвал все принимаемые российскими властями меры оправданными: чем больше вводится ограничений, тем эффективнее будет борьба с распространением вируса.

Между тем стало известно, в Москве коронавирус подозревают у 106-летней жительницы. Ветеран Великой Отечественной сейчас находится в одной из столичных больниц. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Женщина общалась с одним из зараженных COVID-19. Пока пожилая москвичка сдала только один тест, который дал положительный результат. Предстоит еще два анализа.

С 27 марта авиасообщение России с другими странами полностью закрыто. Однако есть исключения. Для эвакуации россиян на родину рейсы будут по-прежнему выполняться. Кроме того, запрет не коснется санитарных, гуманитарных, грузовых и почтовых перевозок, уточнил официальный представитель Росавиации в разговоре с ТАСС.

Печальная новость для тех, кто планировал отпуск в мае. После закрытия излюбленных стран российских туристов они надеялись отдохнуть на наших курортах. Однако пока планам не суждено сбыться. С завтрашнего дня, 28 марта, и до 1 июня 2020 г. курорты РФ закрываются. Премьер Михаил Мишустин распорядился приостановить деятельность мест массового отдыха и горнолыжных трасс. Документ опубликован на официальном сайте кабмина. Кроме того, в регионах до 5 апреля закроются все заведения общепита. Исключение – для дистанционной торговли.

Как сообщалось накануне, число заболевших коронавирусом в России составляет 840 человек. Двое из зараженных умерли. Выздоровели 38 россиян.

Ранее "Утро" писало, как отличить коронавирус от простуды. Перечислены первые признаки COVID-19, которые помогут выявить заболевание у себя или ребенка.