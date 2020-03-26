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Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды

Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Как выявить первые признаки COVID-19 у себя, ребенка или родителей

Симптомы коронавируса COVID-19: как распознать болезнь

Последние новости об инфекции пугают россиян. Только за последние несколько дней в стране было диагностировано сотни новых случаев. Данные о том, кто больше всего подвержен коварной инфекции, постоянно меняются. А вот симптомы более-менее удалось идентифицировать. 

    Основные признаки коронавируса:

  • слабость;
  • боль в груди, проблемы с дыханием;
  • температура выше 38 градусов;
  • боль в горле;
  • сухой кашель, иногда с малым количеством мокроты;
  • слезоточивость глаз, нагноения. 

Еще один коварный симптом болезни раскрыла британский врач Розена Эллин-Хан. По ее словам, признаком инфицирования COVID-19  может быть резкая боль в животе. 

В начале заболевания его не отличить от обычного гриппа. Зараженный человек чувствует себя усталым, вялым. Болит голова, поднимается температура – не слишком высоко, по диагностированным случаям не выше 38 градусов, хотя встречалось, что у  некоторых больных был жар и 39 на градуснике. 

После у подхватившего COVID-19 могут проявляться новые симптомы. Дыхание становится сложным: каждый вздох дается с трудом, появляется боль в груди, нарушается работа желудка. Симптомы у женщин и мужчин протекают одинаково. 

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Коронавирус у детей

За все время пандемии COVID-19 у маленьких находят редко. Врачи считают, что молодые люди почти не подвержены этому заболеванию. Кроме того, заболевание у малышей в большинстве случаев протекает без симптомов. 

Одним из тревожным признаков вируса у детей может быть высокая температура. Отмечается, что у заболевших она была не ниже 39 градусов. 

Коронавирус у пожилых

Количество смертей от коронавируса увеличивается с "возрастом" пациентов. Дети до 15 лет болеют мало, летальных исходов тут практически не встречается. Серьезные осложнения от коронавируса наблюдаются у людей после 40 лет. И дальше у более пожилых смертность возрастает еще больше. 

Лечение коронавируса 

Ученые со всего мира заняты разработкой вакцины от COVID-19. К сожалению, пока сыворотки, способной спасти зараженного не существует. 

При первых признаках коронавируса вирусологи рекомендуют уйти в самоизоляцию и вызвать врача на дом. В России работает горячая линия по приему обращений граждан. После на дом к заболевшему приедут медики, они возьмут мазки и анализ крови, а больного отправят в стационар на время ожидания. 

Нельзя заниматься самолечением!

Для того, чтобы защититься от коронавируса врачи рекомендуют укреплять имуннную систему.  Правильно питататься, следить за гигиеной и использовать антисептик и маску. 

"Утро" ведет ежедневную рубрику "Коронавирус -2020: последние новости". 

Рина КРАСНОВА

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