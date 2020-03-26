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Коронавирус в России: главное за 26 марта

Коронавирус в России: главное за 26 марта
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Власти страны и регионов активно борются с распространением COVID-19

В последний день января коронавирус добрался до России и меньше чем за два месяца распространился по стране. В четверг, 26 марта, количество больных китайской пневмонией достигло 840 человек, 182 из которых заразились сегодня.

Накануне двое пенсионеров умерли от новой заразы. Пока, к счастью, жертв нет. Зато есть выздоровевшие. Избавились от страшного недуга 38 человек, согласно данным портала "Стопкоронавирус.рф". Один россиянин с коронавирусом умер на Кубе

Россию призвали не повторять ошибок Европы, однако, по мнению президента Владимира Путина, ей этот путь не грозит. По его прогнозам, страна справится с коронавирусным вызовом в течение трех месяцев. 

Нарушителей карантина и других мер безопасности будут нещадно наказывать. Штрафы за неповиновение распоряжениям власти сильно увеличили. Ужесточили и условия въезда в Крым. Теперь, чтобы попасть в здравницы полуострова, потребуется справка об отсутствии коронавирусной инфекции у гостя. 

При этом россиянам в период заточения приготовили поблажки. К примеру, ничем не грозит просрочка регистрации авто, сообщает пресс-служба МВД РФ. Во все подразделения ведомства временно не попасть на личный прием, передает "МВД Медиа". Следственный комитет, в свою очередь, организовал работу группы, которая будет бороться с распространением фейков о коронавирусе. 

А в Татарстане оставили работающими лишь аптеки и продуктовые магазины, все остальные павильоны в торговых центрах решено закрыть, пишет РИА "Новости". В Подмосковье ожидают приятные бонусы медиков.

Врачам, которые лечат зараженных COVID-19, будут доплачивать по 50 тыс. руб. ежемесячно, медсестрам – на 20 тыс. меньше. Надбавки прописаны в постановлении губернатора, размещенном на портале правительства региона.

Ксения АНДРЕЕВА

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