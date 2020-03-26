Коронавирус

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На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Мужчина скончался в больнице

Минздрав Кубы сообщил о том, что госпитализированный с коронавирусом россиянин скончался. Мужчине было 45 лет. 

 Об этом пишет ТАСС. 

К 26 марта, как свидетельствуют данные института Хопкинса, в мире корнавирусом заразились 492 603 человека, 22 184 пациента скончались, 119 918 выздоровели. В России диагноз подтвердили у 840 человек, 2 человека скончалось, 38 покинули больницы.

Полина ИВАНОВА

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