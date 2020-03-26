Коронавирус

Мужчина скончался в больнице

Минздрав Кубы сообщил о том, что госпитализированный с коронавирусом россиянин скончался. Мужчине было 45 лет.

Об этом пишет ТАСС.

К 26 марта, как свидетельствуют данные института Хопкинса, в мире корнавирусом заразились 492 603 человека, 22 184 пациента скончались, 119 918 выздоровели. В России диагноз подтвердили у 840 человек, 2 человека скончалось, 38 покинули больницы.