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Путин пообещал победить коронавирус через три месяца

Путин пообещал победить коронавирус через три месяца
Владимир Путин. Фото:Bai Xueqi/Xinhua /www.globallookpress.com
продолжениеДефицит масок в России закончится
Возможно, сроки будут еще короче, чем предполагается

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна способна победить эпидемию китайской инфекции в кратчайшие сроки. На борьбу с COVID-19 отведено три месяца. Возможно, получится остановить это и быстрее.

"Россия может побороть коронавирус даже раньше, чем через три месяца", – цитирует господина президента телеграм-канал "Говорит Москва".

Кроме того, лидер страны заявил, что ситуация с распространением китайской инфекции точно станет проще, вопрос только в том, через сколько времени. С громким заявлением Путин выступил на встрече с представителями бизнес-сообщества.

Президент РФ уверен, что ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19 не только не помешает развитию частного предпринимательства в стране, но и позволит вывести его из кризиса в кратчайшие сроки, информирует ТАСС.  

Уверенность Путина в светлом будущем вполне оправдана. ВОЗ заявила, что в России приняты все необходимые меры для эффективной борьбы с коронавирусом. В организации объяснили, что у нас в стране быстрее всего подготовились к эпидемии, передает "ФедералПресс". Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович назвала меры, которые принимают в РФ, "замечательными", цитирует URA.RU. При этом она уверена, что россияне смогут обойтись без строгого карантина. И без него удастся победить COVID-19 в обозримом будущем, отмечает НСН

Полина ЛЕДОВСКИХ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лизюково
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Поэтому я призываю всех граждан Украины быть бдительными и серьезно отнестись к сложившейся эпидемиологической ситуации. Неукоснительно соблюдайте меры профилактики, избегайте активных перемещений и мест скопления людей, и, самое главное, заботьтесь о своих пожилых родителей. Для стариков заражение представляет смертельную угрозу, а для государства их лечение, как видите, не представляет никакого интереса! Это те кто в СССР жил, старше 60 всех украинцев уничтожат, просто их спасать не будут.
Вячеслав Москва
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Лизюково
Запад стал делать ставку на Собянина. Тем временем Сергей Семёнович становится обсуждаемой, популярной фигурой в западных СМИ. Британская Financial Times сегодня опубликовала статью о мэре Москвы под названием "Российский чиновник бросает вызов Путину из-за данных об инфекции".
Если бы наибольшее количество заражённых коронавирусом было на Чукотке, Запад сделал бы ставку на Копина (губернатор Чукотского автономного округа)
Лизюково
Ответить
Запад стал делать ставку на Собянина. Тем временем Сергей Семёнович становится обсуждаемой, популярной фигурой в западных СМИ. Британская Financial Times сегодня опубликовала статью о мэре Москвы под названием "Российский чиновник бросает вызов Путину из-за данных об инфекции".
Лизюково
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Собянин сообщил о необходимости "увеличить социальное дистанцирование" и напомнил: "С завтрашнего дня порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самои
Лизюково
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мэр Сергей Собянин объявил в своём блоге: "Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Мера — непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции".

А как быть, например, с вынужденными поездками пенсионеров в медицинские учреждения?
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