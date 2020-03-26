Возможно, сроки будут еще короче, чем предполагается

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна способна победить эпидемию китайской инфекции в кратчайшие сроки. На борьбу с COVID-19 отведено три месяца. Возможно, получится остановить это и быстрее.

"Россия может побороть коронавирус даже раньше, чем через три месяца", – цитирует господина президента телеграм-канал "Говорит Москва".

Кроме того, лидер страны заявил, что ситуация с распространением китайской инфекции точно станет проще, вопрос только в том, через сколько времени. С громким заявлением Путин выступил на встрече с представителями бизнес-сообщества.

Президент РФ уверен, что ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19 не только не помешает развитию частного предпринимательства в стране, но и позволит вывести его из кризиса в кратчайшие сроки, информирует ТАСС.

Уверенность Путина в светлом будущем вполне оправдана. ВОЗ заявила, что в России приняты все необходимые меры для эффективной борьбы с коронавирусом. В организации объяснили, что у нас в стране быстрее всего подготовились к эпидемии, передает "ФедералПресс". Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович назвала меры, которые принимают в РФ, "замечательными", цитирует URA.RU. При этом она уверена, что россияне смогут обойтись без строгого карантина. И без него удастся победить COVID-19 в обозримом будущем, отмечает НСН.