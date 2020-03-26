Китайский миллиардер подарил целый самолет средств индивидуальной защиты

Самолет ВКС доставил в Россию более 1 млн масок, а также 200 тыс. тест-систем для выявления коронавируса. Как говорится в пресс-релизе Минобороны, все это передал в дар китайский предприниматель и почетный член русского географического общества Джек Ма.

Ранее в ходе телефонного разговора с министром обороны Сергеем Шойгу он сказал, что глубоко тронут той помощью, которую Россия оказала Китаю в период развития пандемии в КНР. И добавил, что продолжит помогать в знак глубокого уважения и дружеских отношений с главой российского военного ведомства. До этого Ан-124 Минобороны доставил из Китая 25,5 млн масок.