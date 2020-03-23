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Военный "Руслан" доставил в Москву миллионы масок из Китая

Военный "Руслан" доставил в Москву миллионы масок из Китая
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
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Средства индивидуальной защиты раздадут и регионам

Военный Ан-124 "Руслан" приземлился на Чкаловском аэродроме под Москвой с 25,5 млн масок для защиты от коронавируса. Как говорится в сообщении Минобороны, борт прилетел из Китая.

По данным "Интерфакса", это первая из запланированных крупных партий масок из КНР. В данный момент идет налаживание собственного производства, запуск новых мощностей, а также перевод производств на круглосуточный режим работы. Маски шьют швейные предприятия.

"Для обеспечения средствами индивидуальной защиты сейчас используются все доступные инструменты", – приводит агентство слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По его словам, китайские маски отправят, в том числе, в регионы России. Ранее Минпромторг заявил о централизованных поставках масок по стране. В частности, первая партия многоразовых масок поступила в Калужскую область.

Для повторного использования эти маски нужно простерилизовать. Дома их можно постирать, а затем прогладить с паром. 

Как писала "Российская газета", из-за коронавируса цены на маски подняли в десятки раз. Упаковку из 100 шт. простых трехслойных масок продают в некоторых интернет-магазинах за 5 тыс. рублей. При этом в аптеках масок давно уже нет.

Александр ИЛЬИН

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