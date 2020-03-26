Россияне заплатят миллион рублей штрафа за нарушение карантина
Юридические лица, нарушившие в период карантина и повлекшие смерть человека, будут наказаны штрафом в 1 млн. рублей. Это следует из внесенных правительством РФ поправок в Кодекс об административных правонарушениях.
Текст документа поступил в Госдуму, пишет ТАСС.
При угрозе распространения заболевания, нарушившим карантин физлицам грозит от 150 тыс. руб до 300 тыс. руб штрафа, должностным лицам – от 300 тыс. руб до 500 тыс. руб. Юрлицам придется расстаться с суммой от 500 тыс. руб до 1 млн рублей.
Отмечается, что такое наказание наложат на тех граждан, чьи действия в карантийный период приведут к причинению вреда здоровью человека или его смерть, однако не будут содержать уголовно наказуемого деяния.
Юридические лица могут наказать не миллионом рублей штрафа, а приостановить его деятельность на 90 дней.
Напомним, о том, что российские власти намерены ужесточить наказание тем, кто сознательно нарушает объявленный в стране карантин из-за пандемии, особенно на фоне информации о сбегающих из инфекционных больниц недобросоветсных граждан, стало известно еще 23 марта. Усилить меры по противодействию заразы просили и в Минздраве, и в Роспотребнадзоре.
Ранее сегодня телеканал "360" разместил карту мира с изображением стран, активно атакованных новым коронавирусом. По последним данным, наиболее сложная ситуация с COVID-19 на европейскм континенте наблюдается в Италии, Германии, Испании, Великобритании.
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