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Заложники коронавируса: как вынужденные каникулы отразятся на майских выходных

Заложники коронавируса: как вынужденные каникулы отразятся на майских выходных
Фото: pixabay.com
Об отдыхе в Праздник весны и труда и День Победы рассказали в Кремле

Коронавирусные каникулы не внесут коррективы в майский отдых россиян, которых обеспокоил данный вопрос после распоряжения президента Владимира Путина. Многие волновались, что за проведенную на карантине неделю придется расплачиваться в последний месяц весны.

Однако жителям страны сохранят традиционные выходные, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

Не внесет коррективы отдых из-за COVID-19 и в другие праздничные дни. В мае россияне по-прежнему не будут работать с 1 по 5 число и с 9 по 11. 

Напомним, накануне Путин распустил всех по домам в период с 30 марта по 5 апреля. Также во время своего обращения президент пообещал продление льгот и перенос референдума по Конституции. 

Ксения АНДРЕЕВА

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