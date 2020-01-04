Ближайший внеплановый нерабочий день будет 24 февраля из-за Дня защитника Отечества

Россиянам напомнили, что в 2020 году те, кто работает пятидневку, отдохнут 118 дней, среди которых будут не только выходные, но и праздники. Так, 23 февраля и 8 марта придутся на выходные, а, значит, последующие дни, то есть понедельники, будут нерабочими.

Как отмечается в Производственном календаре на 2020 год правительства РФ, на майские праздники россияне отдохнут сначала пять дней с 1 по 5 число, а после – еще три – с 9 по 11. Два дополнительных дня граждане получили из-за того, что 4 и 5 января оказались в 2020 году выходными.

День России страна будет праздновать три дня с 12 по 14 июня. Последний праздник – День народного единства – выпадет на 4 ноября.

А новогодние каникулы, которые длятся уже несколько дней, завершатся 8 числа. 9 января россияне выйдут на работу.