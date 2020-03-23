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В России начнут штрафовать за нарушение карантина

продолжениеВыдачу наличных в банкоматах ограничат
Безответственным "заложникам коронавируса" грозят еще и исправительные работы

В России ужесточат наказание за нарушение правил карантина. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, административная ответственность станет строже. По предварительным данным, речь идет о крупных штрафах и исправительных работах. Изменения обсудят на заседании по борьбе с распространением инфекции, пишет "Интерфакс".

Усилить меры по устранению китайского COVID-19 предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. До этого в Минздраве объявили: тех, кого закрыли на карантин, могут оштрафовать на 80 тыс. руб. или посадить на год за нарушение правил изоляции.

Михаил Мишустин также поручил создать систему слежения за гражданами, имевшими близкий контакт с больными коронавирусом.

Карина СИРАЗОВА

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