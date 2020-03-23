Операторы сотовой связи "сдадут" клиентов ради борьбы с эпидемией

В России создадут систему слежения за гражданами, имевшими близкий контакт с больными коронавирусом. Соответствующее поручение Минкомсвязи дал премьер РФ Михаил Мишустин в понедельник, 23 марта.

Для выявления контактов россиян, оказавшихся носителями опасной инфекции, воспользуются возможностями операторов сотовой связи определять местонахождение каждого конкретного мобильного телефона. Если сведения о геолокации укажут, что владелец сим-карты находился рядом с человеком, у которого подтвержден диагноз COVID-19, или сам также оказался в группе риска, человеку придет оповещение по SMS. В нем будет указано на необходимость срочно самоизолироваться и сообщить о себе в региональный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

По распоряжению Мишустина, заработать такая система в России должна до 27 марта.

В России, по данным на 23 марта, подтверждено 438 случаев заболевания коронавирусом. При этом под контролем медиков находятся еще почти 53 тысяч человек. В связи с распространением эпидемии пенсионерам Москвы рекомендовано не покидать квартиры с 26 марта по 14 апреля.